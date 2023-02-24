Клубы из Украины уже остановили свои выступления в этом турнире.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон 24 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Как и в регламенте Лиги Европы, в третьем по значимости европейском турнире также победители стыковых поединков плей-офф (несеяные) встретятся с лидерами квартетов группового этапа, который состоялся осенью (сеяные).

Украинский клуб "Днепр-1" выбыл как раз на стадии стыковых противостояний и остановился в шаге от 1/8 финала. Вчера, 23 февраля, днепряне сыграли вничью с кипрским АЕК, однако по сумме двух матчей уступили сопернику и дали ему пройти дальше. По следующим оппонентом АЕК не повезло, ведь ему достался клуб Английской Премьер-лиги "Вест Хэм".

Все пары 1/8 финала Лиги конференции выглядят следующим образом:

АЕК Ларнака (Кипр) - "Вест Хэм" (Англия)

"Фиорентина" (Италия) - "Сивасспор" (Турция)

"Лацио" (Италия) - "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)

"Лех" Познань (Познань) - "Юргорден" (Швеция)

"Базель" (Швейцария) - "Слован" Братислава (Словакия)

"Шериф" (Молдова) - "Ницца" (Франция)

"Андерлехт" (Бельгия) - "Вильярреал" (Испания)

"Гент" (Бельгия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)

Отметим, что этот розыгрыш Лиги конференций является лишь вторым в истории. Единственным победителем этого турнира является итальянская "Рома", которая в прошлом году в финале одолела нидерландский "Фейенорд". Нынешний финал ЛК запланирован на 7 июня в Праге на стадионе "Синобо".

Видео дня

В розыгрыше Лиги конференций сезона 2022-2023 гг. участвовали три украинские команды. Полтавская "Ворскла" вылетела еще во втором раунде квалификации, уступив шведскому АИК. Луганская "Заря" покинула турнир на третьей стадии квалификации, проиграв румынской "Университати". "Днепр-1" выступал в групповом этапе и занял в итоге второе место, благодаря чему подопечные Александра Кучера и пробились в стыковой раунд ЛК.

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