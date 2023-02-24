Донецкий коллектив встретится с представителем нидерландского чемпионата.

В пятницу, 24 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона 2022/2023 гг..

В регламенте указано, что победители стыковых встреч попали в одну корзину (несеянные), а лидеры своих квартетов группового этапа оказались в другой корзине (сеяные).

Украинский клуб "Шахтер" получил соперника на этой стадии второго по престижности еврокубка. Донецкий клуб сойдется в поединке против нидерландского "Фейенорда".

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Первый поединок этого противостояния "горняки", так называемый "домашний", сыграют в Варшаве, а ответный матч проведут в гостях в Роттердаме. Все первые встречи 1/8 финала запланированы на 9 марта, а уже через неделю – 16 марта – команды сыграют ответные матчи.

Отметим, что "Фейеноорд" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Нидерландов, а в текущем розыгрыше первенства лидирует в Эредивизе, опережая такие команды как "Аякс" и ПСВ.

Кроме этого стали известны другие пары 1/8 финала Лиги Европы:

"Унион" Берлин (Германия) - "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия)

"Севилья" (Испания) - "Фенербахче" (Турция)

"Ювентус" (Италия) - "Фрайбург" (Германия)

"Байер" (Германия) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бетис" (Испания)

"Рома" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания)

Отметим, что не только "Шахтер" среди текущих участников ЛЕ имеет украинцев в составе. За "Арсенал" выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко – его клуб встретится с португальским "Спортингом".

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится в столице Венгрии Будапеште на "Пушкаш Арене" 31 мая.

Напомним, что "Шахтер" в осенней части сезона занял третье место в группе Лиги чемпионов и благодаря этому квалифицировался в плей-офф Лиги Европы. "Горняки" в шести матчах квартета с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком" набрали шесть очков, забив восемь голов и пропустив 10.

В стыковых матчах Лиги Европы "Шахтер" прошел французский "Ренн", одержав победу в драматической серии пенальти.

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