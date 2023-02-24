Победу "красным дьяволам" принесли Фреда и Антони.

В четверг, 23 февраля, состоялся ответный поединок плей-офф Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной".

Игра проходила на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" и завершилась победой "красных дьяволов" со счетом 2:1.

Первыми в матче забили гости - на 18-й минуте встречи польский форвард каталонцев Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Видео дня

На 47-й минуте "Манчестер Юнайтед" сравнял счет - сделал это полузащитник Фред после передачи Бруну Фернандеша. На 73-й минуте манкунианцы вышли вперед в этой встрече - гол забил бразильский вингер Антони.

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" - 2:1

Голы: Фред, 47, Антони, 73 - Левандовски, 18

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака (Далот 67), Варан, Мартинес, Шоу Каземиро, Фред, Рашфорд (Мактоминей 67), Фернандеш, Санчо (Гарначо 67), Вегхорст (Антони 46)

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо (Алонсо 82), Кристенсен, Бальде, де Йонг, Бускетс, Кессье, Рафинья (Фати 75), Левандовски, Роберто (Торрес 70)

Предупреждения: Фернандеш 60, Гарначо 78, Каземиро 86 – Кессье 60, Левандовски 72, Бускетс 83

Обзор матча:

Напомним, первый матч на "Камп Ноу" команды сыграли вничью со счетом 2:2. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" по сумме двух матчей победил "Барселону" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Вас также могут заинтересовать новости: