Роберто Де Дзерби также объяснил, почему Тарас Степаненко не попал в стартовый состав.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал свой дебют в Лиге чемпионов и победу над бельгийским "Генком".

Слова коуча "горняков" приводят телеканалы "Футбол 1,2,3".

"Меня переполняют эмоции, но я не концентрируюсь на них. Впереди матчи, в которых мы должны побеждать. Степаненко не попал в стартовый состав, потому что я хотел больше скорости, но я доволен тем, как он и Патрик вышли на замену. Все вместе играть в стартовом составе не могут. У нас еще есть Тете и Маркос Антонио. Я чувствовал, что именно эти футболисты лучше всего подходят под этот матч", - отметил Де Дзерби.

"Мы хорошо играли в первом тайме, хотя не создали много моментов и пропустили необязательный гол. Иногда спешили перевести мяч вперед на наших форвардов. Если хотим пройти дальше, то должны играть мощно все 90 минут. Надо улучшать организацию игры, но в целом я доволен тем, как мы провели матч", - добавил итальянский специалист.

Напомним, что ветеран и легенда "Шахтера" Андрей Пятов в восторге от работы с Де Дзерби.

Генк - Шахтер: итоги матча

"Генк" и "Шахтер" провели первый поединок между собой.

В стартовом составе "Шахтера" на поле вышло всего два украинца (Анатолий Трубин и Николай Матвиенко). Последний вывел партнеров на игру с капитанской повязкой.

Для главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби это была первая игра в рамках Лиги чемпионов.

Ответный матч команды проведут в Киеве 10 августа.

Уже известно, с кем победитель пары "Генк" - "Шахтер" сыграет в раунде плей-офф квалификации ЛЧ.

Автор: Артем Будрин