Донецкий клуб сделал весомую заявку на проход в следующий этап квалификации Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" провел первый матч в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" в гостях победили бельгийский "Генк".

В первом тайме "Шахтер" больше владел мячом, но не смог это конвертировать в острые моменты. Зато "Генк" нашел свою возможность: в конце первой половины встречи бельгийцы провели атаку по флангу, сделали навес в штрафную, а там форвард Онуачу головой отправил мяч в сетку ворот Анатолия Трубина.

Во втором тайме активизировались "горняки" и игра стала открытой в обе стороны. На 61-й минуте защитник "Генка" сбил с ног Педриньо в штрафной и команда Роберто Де Дзерби получила право пробить пенальти. Тете реализовал одиннадцатиметровый удар. А потом сработали замены тренера "Шахтера": Марлос, Исмаили и Алан Патрик (они все вышли во втором тайме в качестве усиления) разыграли комбинацию, и последний завершил атаку взятием ворот. Это волевая победа и серьезная заявка от "горняков" на выход в следующий раунд.

Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд

"Генк" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Онуачу, 39 - Тете, 62 (пенальти), Патрик, 81

"Генк": Вандервоордт, Артеага, Лукуми, Мухаид Садик, Муньос, Грошовски (Эйтинг, 83), Хейнен, Ндайишимие (Торстведт, 67), Бонгонда, Ито, Онуачу (Дессерс, 82)

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Исмаили, 64), Маркос Антонио (Степаненко, 73), Майкон, Тете (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (А.Патрик, 46), Траоре (Дентиньо, 86)

Видео обзор первого тайма.

Видео обзор второго тайма.

Генк - Шахтер: итоги матча

"Генк" и "Шахтер" провели первый поединок между собой.

В стартовом составе "Шахтера" на поле вышло всего два украинца (Анатолий Трубин и Николай Матвиенко). Последний вывел партнеров на игру с капитанской повязкой.

Для главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби это была первая игра в рамках Лиги чемпионов.

Ответный матч команды проведут в Киеве 10 августа.

Уже известно, с кем победитель пары "Генк" - "Шахтер" сыграет в раунде плей-офф квалификации ЛЧ.

Автор: Артем Будрин