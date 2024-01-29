Илья Волошин может стать вторым украинским голкипером в мадридском "Реале".

Украинский голкипер "Райо Махадаонда" Илья Волошин в ближайшее время присоединится к мадридскому "Реалу".

Как сообщает авторитетное испанское издание Relevo, контракт со "сливочными" 17-летний украинец подписал еще в августе 2023 года.

Волошин будет играть за молодежный состав "Реала". Таким образом, в системе мадридского гранда будет два украинских голкипера: за первую команду выступает Андрей Лунин.

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Отметим, что в Испании Илью Волошина называют "новым Луниным". Украинца отмечают в первую очередь за его рост - более 2 метров. Также он прекрасно играет обеими ногами и практически безошибочно отдает как короткие, так и длинные передачи.

Испанская пресса также сравнивает Волошина со знаменитым экс-голкипером "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давидом Де Хеа, найдя сходство во внешности.

"У него типичный характер тамошнего человека. Он мало говорит. Он очень холоден и делает немного странные вещи. Но он все останавливает. У него, несомненно, есть условия для выступления в первой лиге", - сказал о Волошине представитель "Райо Махадаонда".

Илья Волошин является воспитанником ДЮСШ Новомосковск (Днепропетровской области), где играл с 2014 года по 2019 год.

В 2022 году Волошин перебрался в Испанию и выступал за "Новельду" и "Райо Махадаонда". В текущем сезоне украинец сыграл 11 матчей за "Райо", в восьми из которых сохранив ворота "сухими".

У Волошина также есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.

Добавим, что мадридский "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В рамках 22-го тура с Луниным в воротах "бланкос" обыграли "Лас-Пальмас".

Свой следующий поединок "Реал" сыграет 1 февраля против "Хетафе".

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