Сейв Андрея Лунина помог "Реалу" взять три очка в дуэли с "Лас-Пальмасом".

В субботу, 27 января, мадридский "Реал" одержал волевую победу против "Лас-Пальмаса" в рамках 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра прошла на стадионе "Эстадио Гран Канария" и завершилась победой "сливочных" со счетом 2:1.

В составе хозяев поля отличился Муньос. За мадридский клуб забивали Винисиус Жуниор и Орельен Тчуамени.

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Защищал ворота "Реала" в этой игре украинский голкипер Андрей Лунин. В начале второго тайма он совершил выдающийся сейв, а в моменте с пропущенным голом уже не смог ничего сделать, поскольку его расстреливали с близкого расстояния.

Статистический портал Sofascore оценил игру Лунина в 6,8 балла. За матч украинец сделал 1 сейв, 1 раз перехватил навес, 40 раз коснулся мяча и отдал 31 точную передачу из 33 (94%).

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти едва ли не впервые публично похвалил Андрея Лунина после матча против "Лас-Пальмаса". Итальянский специалист отметил сейв украинца во втором тайме и заявил, что Андрей провел великолепную игру.

"Лунин хорошо справился. Потрясающий сейв в начале второго тайма и очень хороший перехват. Андрей сыграл великолепно".

Высоко оценила игру Андрея Лунина в матче против "Лас-Пальмаса" и испанская пресса. В частности, издание Marca отметило сейв украинца в моменте с ударом Мунира. Также в издании отметили, что в пропущенном голе вины Лунина не было.

"Украинский голкипер получил еще одну возможность попытаться положить конец спору с Кепой Аррисабалагой, которому, кажется, нет конца. У Лунина было очень мало работы в первые 30 минут.

Совершил потрясающий сейв в начале второго тайма. Спас, отбив мяч после удара Мунира. Блестяще. Он ничего не мог сделать с пропущенным голом, потому что это был удар с близкого расстояния", - написали в издании.

Обзор матча Лас-Пальмас - Реал Мадрид

Отметим, что в текущем сезоне Андрей Лунин сыграл за "Реал" уже 9 матчей в рамках Ла Лиги, четыре из которых - "сухих". Также на счету украинца 1 игра в Кубке Испании, два матча в Лиге чемпионов и один - в Суперкубке страны.

Добавим, что победа над "Лас-Пальмасом" позволила "Реалу" обойти "Жирону" и выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе "сливочных" 54 очка, у "Жироны" - 52.

В следующем туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" встретится с "Хетафе". Матч состоится 1 февраля. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

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