Владимира планировали включить в заявку команды на календарный матч с "Кудровкой", который состоится 11 августа.

Сегодня, 6 августа, умер полузащитник украинского профессионального футбольного клуба "Заря" Владимир Белоцерковец. Об этом сообщает пресс-служба луганской команды.

"Футбольный клуб "Заря" выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека", - говорится в сообщении.

Как сообщало издание Sport.ua, совсем недавно Владимир Белоцерковец восстановился после травмы голеностопа и начал тренироваться в общей группе.

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Его планировали включить в заявку команды на календарный матч с "Кудровкой", который состоится уже 11 августа.

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Напомним, что 6 августа в польском Люблине состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором клуб "Динамо Киев" сыграл с кипрским "Пафосом". Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу "Пафоса". Единственный гол забил нападающий Андерсон Силва на 84-й минуте матча.

Кроме того, "Кривбасс" подтвердил, что их вратарь Игорь Омельченко покинул расположение команды во время сборов в Словении. Спортсмен не вернулся в Украину вместе со всей делегацией. Руководство клуба отметило, что проводит мероприятия для возвращения футболиста.

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