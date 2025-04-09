'Челси' собирается переманить звезду 'Реала' за 120 млн евро

"Челси" видят в 24-летнем футболисте нового лидера атаки.

Английский клуб "Челси" хочет переманить звезду мадридского "Реала" Родриго Силву де Гоиса, пишет издание Fichajes.net.

Отмечается, что "Челси" видят в 24-летнем футболисте нового лидера атаки. Английский клуб готов предложить за бразильца 120 миллионов евро.

Напомним, что Родриго начал играть за "Реал" в 2019 году. Сумма трансфера из бразильского "Сантоса" составила 45 млн евро. Всего он забил 68 голов в составе мадридского клуба.

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Кроме того, Родриго неплохо выступал в составе сборной Бразилии. В 2018 году он получил награду "Лучший новичок Лиги Паулиста".

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