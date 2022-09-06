Матиас Норманн принял решение вернуться играть в чемпионат страны-агрессора.

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен не вызвал в национальную команду полузащитника Матиаса Норманна.

Причиной данного решения стало то, что Норманн захотел остаться в чемпионате страны-агрессора.

"Это был сложный выбор. Я позвонил ему, когда узнал об этом, и проинформировал о последствиях, которые наступят, если он подпишет контракт. Я проинформировал его раньше, чем федерация разослала приглашения", – приводит слова Сольбаккена Федерация футбола Норвегии.

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Также на решение главного тренера отреагировали и в Федерации футбола Норвегии.

"Это не функция ассоциации футбола – говорить о выборе клуба игроками сборной, но мы сейчас в чрезвычайной ситуации. Весь норвежский и европейский футбол согласен оказывать совместное давление на Россию как на воюющую сторону, которая также активно использовала властные позиции в спорте. Все российские команды отстранены от международных спортивных состязаний. Сольбаккен и я соглашаемся, что Норманн не может представлять Норвегию, когда он теперь будет играть за новый российский клуб", - сказала президентка Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс.

26-летний футболист в последнее время играл на правах аренды в английском "Норвиче", а его контракт принадлежал российскому "Ростову". В ближайшее время норвежец должен перебраться в московское "Динамо", за которое ранее выступал экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец.

Ранее ФИФА разрешила всем легионерам из чемпионатов Украины и России приостанавливать контракты до лета 2023 года. При этом клубы и сборные из РФ были отстранены от всех международных турниров из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

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