Снова страна-оккупант присваивает чужие достояния.

Российский детско-юношеский футбольный клуб "Дачный" почти полностью украл эмблему у украинского "Днепра".

Об этом заявил в своем Facebook участник фанатского движения днепрян Владислав Титарев.

Руководство клуба из РФ решило использовать уже готовую эмблему практически в полном объеме. Был сохранен дизайн, форма, однако только были заменены буквы.

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Сравнение эмблем ФК "Дачный" и ФК "Днепр":

Интересно, что тренером команды является уроженец Харькова, который когда-то выступал в составе второй команды "Металлиста". Сергей Минкаилович Алиев играл в украинских клубах в конце 90-х годов прошлого века. Известно, что в 2013-2014 гг. он тренировал харьковский "Арсенал", а уже в 2015-м начал свою работу в России.

Алиев отмечает, что двое его воспитанников впоследствии стали футболистами академии "Зенита" из Санкт-Петербурга.

Пока пресс-служба "Дачного" отреагировала на распространение этой истории в СМИ лишь тем, что ограничила доступ к своей странице в социальной сети VK.

Напомним, что "Днепр" был основан в 1918-м году, однако прекратил свое существование из-за финансовых проблем в 2019-м году. Клуб во время независимости Украины дважды становился вице-чемпионом страны и семь раз бронзовым призером чемпионата. Кроме этого днепряне трижды доходили до финала Кубка Украины и однажды до финала Лиги Европы.

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