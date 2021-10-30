Подопечные Гвардиолы на своем поле не смогли справиться с "Кристал Пэлас".

В субботу, 30 октября, в рамках 10-го тура английской Премьер лиги "Манчестер Сити" принимал скромный "Кристал Пэлас". Игра проходила на стадионе "Этихад".

Совершенно неожиданно победу в этом матче праздновали гости, забившие два безответных мяча в ворота "горожан". В первом тайме за "Пэлас" забил Уилфрид Заа, во втором отметился Конор Галлахер.

Весь второй тайм "Сити" играл в меншинстве из-за удаления Эмерика Ляпорта на 45+2-й минуте встречи.

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 0:2

Голы: Заа (6), Галлахер (88)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Марез, 78), де Брюйне (Стоунз, 59), Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 78), Фоден, Жезус.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Олисе, 85), Макартур, Галлахер, Айю (Бентеке, 65), Заа, Эдуар (Шлупп, 73).

Предупреждения: Силва, Эдерсон - Айю, Галлахер, Гуаита

Удаление: Лапорт, 45+2

Видео голов:

Читайте такжеФутболист сборной Украины Малиновский помог Аталанте избежать поражения в матче Серии А (видео)Отметим, что украинский полузащитник Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных. Ранее Гвардиола отмечал прогресс 24-летнего украинца, однако выпускать на поле его пока не торопиться.

Результаты "Манчестер Сити" в этом сезоне:

После 10-ти сыгранных туров АПЛ "Сити" идет на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата с 20 баллами в активе. Лидер чемпионата - Челси (25 очков), второй - Ливерпуль (22 очка).

В Лиге чемпионов "Ман Сити" после трех туров занимает второе место в группе А с 6 очками.

Зинченко в нынешнем сезоне сыграл всего два матча за "горожан" в рамках АПЛ и один матч в Лиге чемпионов. Результативными действиями не отличался.

Автор: Владимир Медяник