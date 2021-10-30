Пеп Гвардиола заявил, что Александр Зинченко "еще понадобится" команде в этом сезоне.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оценил уровень украинского футболиста Александра Зинченко.

Слова Гвардиолы приводит Manchester Evening News.

"Алекс - сильная личность. Он легко справляется с давлением. Он очень качественный игрок на позиции левого защитника, всегда невероятно сконцентрирован, не совершает ошибок, очень надежен на левом фланге. Конечно, он может играть на этой позиции", - сказал Гвардиола.

Тренер вспомнил о том, как Зинченко стал левым защитником:

"У нас было много трудностей с позицией левого защитника, за исключением моего первого сезона, когда в составе были Коларов и Клиши. После этого мы изо всех сил пытались найти нужных игроков на эту позицию. Фабиан Делф очень хорошо адаптировался к этой роли, а потом и Зинченко".

Гвардиола также выразил уверенность в том, что Зинченко сможет достойно играть и в полузащите:

"Когда Алекс понадобится нам в центре поля, он будет очень хорошо готов к этому. Этот парень понимает игру, действительно хорошо играет в футбол и является сильной личностью. Мы очень довольны".

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В этом сезоне Зинченко не является стабильным игроком основного состава. Но Гвардиола подчеркнул, что рассчитывает на украинца:

"Пока Кайл Уокер и Жоау Канселу показывали выдающийся футбол. Но сезон длинный, Зинченко нам еще понадобится. Рад, что он вернулся после травмы".

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В составе "Сити" Зинченко трижды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.

В прошлом сезоне на счету украинца 2 ассиста в 32 матчах за "Сити" во всех турнирах. В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" лишь четыре матча - некоторое время он был травмирован.

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

Автор: Антон Дударь