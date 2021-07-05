Победа сборной Украины над шведами тоже упомянута в этой шедевральной работе.

Немецкий художник Себастиан Клюр изобразил главные события Евро-2020 на рулоне туалетной бумаги. На первом видеоролике Себастиан воссоздал баталии группового раунда, а на второй части рулона он нарисовал поединки плей-офф.

Клюр не обделил вниманием и сборную Украины. На оригинальном полотне художник изобразил Александра Зинченко, который в порыве эмоций приложил палец ко рту, чтобы передать привет своим "хейтерам". Полузащитник "желто-синей" сборной прибег к такому жесту после забитого мяча в ворота сборной Швеции на стадии 1/8 финала.

Поскольку матчей 1/2 финала еще не было, то Себастиан изобразил события включительно с четвертьфиналами.

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Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Групповой этап проходил с 11 по 23 июня, а плей-офф стартовал 26 июня.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве стадионов трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Евро-2020: турнирная сетка плей-офф.

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Автор: Артем Будрин