На чемпионате Европы по футболу сыграны все матчи 1/4 финала. По их итогам определились полуфинальные пары.
Сборная Украины пробиться в полуфинал, к сожалению, не смогла, разгромно проиграв Англии.
Пары 1/2 финала
Италия - Испания
6 июля. 22.00. "Уэмбли", Лондон
Англия - Дания
7 июля. 22.00. "Уэмбли", Лондон
Финальный матч состоится 11 июля на "Уэмбли".
Евро-2020: что нужно знать
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.
Групповой этап проходил с 11 по 23 июня, а плей-офф стартовал 26 июня.
Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.
Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве стадионов трибуны разрешено заполнять не на 100%.
Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.
В мае была представлена официальная песня Евро-2020.
Евро-2020: турнирная сетка плей-офф.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram