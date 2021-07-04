Борьбу за трофей продолжают четыре сборные.

На чемпионате Европы по футболу сыграны все матчи 1/4 финала. По их итогам определились полуфинальные пары.

Сборная Украины пробиться в полуфинал, к сожалению, не смогла, разгромно проиграв Англии.

Пары 1/2 финала

Италия - Испания

6 июля. 22.00. "Уэмбли", Лондон

Англия - Дания

7 июля. 22.00. "Уэмбли", Лондон

Финальный матч состоится 11 июля на "Уэмбли".

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Групповой этап проходил с 11 по 23 июня, а плей-офф стартовал 26 июня.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве стадионов трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Евро-2020: турнирная сетка плей-офф.

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Автор: Антон Дударь