Бундестим ищет соперников для спаррингов, ведь пока не участвует в официальных поединках.

Немецкий футбольный союз рассматривает в планах проведение товарищеского матча своей сборной с национальной командой Украины. Как сообщает Sportschau, этот поединок может состояться в июне этого года.

На начало лета немцы запланировали провести три товарищеских матча, и на данный момент футбольный союз занимается поиском соперников.

Первый из этих поединков будет знаковым, ведь станет 1000-м в истории бундестим. В Германии его хотят провести в Бремене, где уже 11 лет не играла национальная сборная, однако не с Украиной. А уже в одном из двух следующих матчей соперником рассматривают "сине-желтых". Вероятно, этот потенциальный поединок состоится в Гельзенкирхене.

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Правда, Украинская ассоциация футбола свое согласие на проведение этой встречи еще не дала.

Отметим, что у Украины на лето запланированы два официальных поединка: против Северной Македонии 16 июня и против Мальты 19 июня. Они состоятся в рамках квалификации на Евро-2024.

Так как Германия является страной-хозяйкой чемпионата Европы в 2024-м году, то она участия в отборе не принимает. Весь календарь бундестим немецкий футбольный союз будет заполнять товарищескими матчами.

Напомним, что Украина и Германия встречались между собой восемь раз. В трех матчах команды играли вничью, еще в пяти "сине-желтые" терпели поражение. На поле Германии украинская национальная сборная еще ни разу не сумела избежать проигрыша меньше, чем в два мяча. Последний раз они играли между собой в 2020-м году в рамках дивизиона А Лиги Нации - тогда дважды победу праздновали немцы.

Добавим, что в мировом рейтинге ФИФА Германия занимает 14 место, а Украина находится на 26-й позиции.

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