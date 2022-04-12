Виктор Леоненко считает, что его уволили не из-за скандального интервью.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал свое увольнение с ТК Футбол.

По словам специалиста, ему никто лично не сообщал об увольнении. Экс-форвард "бело-синих" считает, что он попал под сокращение, а не за скандальное интервью о российских спортсменах.

"Мне бы хотелось услышать это от него лично, а не от друзей. Интервью, на которое он ссылается, скорее всего - отмазка. На ТК Футбол сейчас всех разгоняют. Думаю, я просто попал под сокращение. Денисов придумал причину через интервью, хотя мог меня набрать и все сказать. Я люблю открытость.

Два или три дня назад я общался с ним. Он мне тогда сказал то же самое: "Что ты там наговорил?". Об увольнении не было и речи. В интервью я ничего такого не сказал. Я всегда себя контролирую.

Российские спортсмены? Я могу и сейчас это сказать. Любой нормальный человек понимает, что они ничего не решают", - приводит слова Леоненко FanDay.

Легенда киевского "Динамо" также заявил, что ему не составит труда найти новою работу.

"Я ни на кого обиду не держу. Насчет Денисова, я просто сделаю выводы. Не забывайте, кто из нас великий - я, а не Денисов! У меня на телеканале со всеми были дружеские отношения. У меня нет врагов.

Я точно не пропаду. Буду думать. Не удивлюсь, если мне уже сейчас начнут звонить насчет работы. На телевидение пока не хочу. Скорее всего, я буду консультантом в клубе, и, думаю, что не в одном", - резюмировал Леоненко.

Добавим, что Леоненко работал на телеканалах "Футбол 1/2/3" с 2013 года.

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