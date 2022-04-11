Виктор Леоненко / фото УНИАН, Владислав Мусиенко

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил о прекращении сотрудничества с бывшим нападающим "Динамо" и телеэкспертом Виктором Леоненко.

"Все его высказывания в интервью - это лишь его позиция. На фоне зигующих спортсменов из России оправдывать их молчаливую позицию – это за гранью цинизма. Канал "Футбол" после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко", - написал Денисов.

52-летний Леоненко говорил, что не считает, что российские спортсмены в чем-то виноваты, потому что за высказывания о вторжении в Украину в России можно получить тюремный срок.

"Не считаю, что спортсмены РФ в чем-то виноваты. Что с нас брать? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Здесь все понятно. Поэтому я спортсменов особо и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок. Мы - мирные люди, разве что Алиев может из автомата пострелять и то я не уверен. Но он делает лайки, хоть я лайки не люблю", - сказал Леоненко для SportArena, что и спровоцировало увольнение с телеканалов "Футбол".

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Леоненко работал на телеканалах "Футбол 1/2/3" с 2013 года.

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