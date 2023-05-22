"Львов" занимает последнее место в турнирной таблице и досрочно вылетел из УПЛ.

Футбольный клуб "Львов", который занимает последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, прекратит свое существование.

По информации "Футбол ТIМЕ", руководство клуба уже уведомило футболистов команды об этом решении и даже попросило их забрать свои вещи с базы.

Отмечается, что с 1 июня ФК "Львов" не будет спонсироваться его президентом Богданом Копытко.

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Также сообщается, что Алексей Боровиков, который пришел в ФК "Львов" в начале 2023 года на должность почетного президента клуба, и был призван спасти команду от вылета, уже покинул коллектив и вернулся в США, гражданином которых он и является.

До конца нынешнего сезона "Львов" должен провести еще три матча. 25 мая "горожане" дома сыграют с одесским "Черноморецем", а 29 мая против "Ингульца".

3 июня, согласно календарю, "Львов" должен сыграть выездной поединок заключительного тура УПЛ против "Колоса". Однако, как сообщает источник, на эту игре львовяне ехать не планируют.

Напомним, в прошлом туре УПЛ "Львов" уступил в львовском дерби "Руху" со счетом 0:2 и досрочно оформил вылет в Первую лигу. За 27 туров "горожане" сумели заработать только 13 очков и занимают последнее место в турнирнирной таблице чемпионата Украины.

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