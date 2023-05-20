В субботу, 20 мая, проходил второй игровой день матчей 27-го тура Украинской Премьер-лиги.
В центральном поединке тура встречались команды, занимающие пятое и четвертое место в турнирной таблице: "Александрия" противостояла "Динамо". На двоих коллективы забили шесть мячей. В первом тайме "бело-синие" отличились дважды – Андриевский и Ванат забили по голу. До перерыва Сигеев отквитал один мяч в ворота киевлян.
На 73-й минуте Вивчаренко удвоил преимущество гостей. После этого матча был остановлен почти на час из-за воздушной тревоги в Александрии. Впоследствии команды вернулись на поле и киевляне довели счет до неприличного: автогол оформил Логинов, а также Волошин поставил точку в этой встрече.
ФК "Александрия" - "Динамо" 1:5
Голы: Сигеев 41 - Андриевский 17, Ванат 33, Вивчаренко 73, Логинов 80 (авт.), Волошин 89
Также в субботу играли между собой команды, которые продолжают бороться за сохранение прописки в УПЛ: "Черноморец" и "Минай". Здесь не были ливни голов, ведь все решил один забитый мяч. Это был автогол.
"Черноморец" - ФК "Минай" 0:1
Голы: Хадида 62 (авт.)
"Заря" продолжает бороться за самые высокие места в турнирной таблице. Сегодня ей противостоял "Ингулец", однако ничего не смог сделать с атакующей мощью луганчан. Голы Бражко и Русина принесли "Заре" победу.
Луганчане набрали 61 очко в текущем чемпионате. Это лучший личный результат команды за период ее выступлений в УПЛ.
"Заря" - "Ингулец" 2:0
Голы: Бражко 21 (пен.), Русин 81
Благодаря победе над "Александрией" "Динамо" окончательно гарантировало себе четвертое место. "Заря" расположилась на третьей строчке, имея на восемь очков больше, чем у киевлян.
Отметим, что луганчане еще теоретически в борьбе даже за чемпионские награды. "Заря" уступает второму "Днепру-1" тремя очками и первому "Шахтеру" пятью баллами.
Завтра, 21 мая, пройдет финальный игровой день текущего тура УПЛ. Во время него состоится два дерби: "Металлист 1925" сыграет против "Металлиста", а "Рух" встретится со "Львовом".