Киевляне выдали свой лучший матч за руководства Александра Шовковского.

В субботу, 20 мая, проходил второй игровой день матчей 27-го тура Украинской Премьер-лиги.

В центральном поединке тура встречались команды, занимающие пятое и четвертое место в турнирной таблице: "Александрия" противостояла "Динамо". На двоих коллективы забили шесть мячей. В первом тайме "бело-синие" отличились дважды – Андриевский и Ванат забили по голу. До перерыва Сигеев отквитал один мяч в ворота киевлян.

На 73-й минуте Вивчаренко удвоил преимущество гостей. После этого матча был остановлен почти на час из-за воздушной тревоги в Александрии. Впоследствии команды вернулись на поле и киевляне довели счет до неприличного: автогол оформил Логинов, а также Волошин поставил точку в этой встрече.

Видео дня

ФК "Александрия" - "Динамо" 1:5

Голы: Сигеев 41 - Андриевский 17, Ванат 33, Вивчаренко 73, Логинов 80 (авт.), Волошин 89

Также в субботу играли между собой команды, которые продолжают бороться за сохранение прописки в УПЛ: "Черноморец" и "Минай". Здесь не были ливни голов, ведь все решил один забитый мяч. Это был автогол.

"Черноморец" - ФК "Минай" 0:1

Голы: Хадида 62 (авт.)

"Заря" продолжает бороться за самые высокие места в турнирной таблице. Сегодня ей противостоял "Ингулец", однако ничего не смог сделать с атакующей мощью луганчан. Голы Бражко и Русина принесли "Заре" победу.

Луганчане набрали 61 очко в текущем чемпионате. Это лучший личный результат команды за период ее выступлений в УПЛ.

"Заря" - "Ингулец" 2:0

Голы: Бражко 21 (пен.), Русин 81

Благодаря победе над "Александрией" "Динамо" окончательно гарантировало себе четвертое место. "Заря" расположилась на третьей строчке, имея на восемь очков больше, чем у киевлян.

Отметим, что луганчане еще теоретически в борьбе даже за чемпионские награды. "Заря" уступает второму "Днепру-1" тремя очками и первому "Шахтеру" пятью баллами.

Завтра, 21 мая, пройдет финальный игровой день текущего тура УПЛ. Во время него состоится два дерби: "Металлист 1925" сыграет против "Металлиста", а "Рух" встретится со "Львовом".

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