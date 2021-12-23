Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский подтвердил, что может вернуться в "Динамо" в новой роли.
На своем YouTube-канале Милевский заявил, что хотел бы поработать в "Динамо".
"Мне очень хочется. Но к этому надо прийти и быть готовым. Мне нравится, что в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем созвониться и без мата, как раньше. Мне нравится это очень", - сказал бывший нападающий.
Милевский подчеркнул, что видит себя не в роли тренера:
"Надеюсь, наступит время, когда я приду к нему и, думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь киевскому "Динамо". Не просто так там сидеть… Тренерскую лицензию пока не хочу".
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Артем Милевский: завершение карьеры
- Лучшие годы карьеры Милевский провел в "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 ассиста). С киевлянами "Динамо" форвард трижды стал чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины, а также три раза - Суперкубок. За сборную Украины он сыграл 50 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
- Последним клубом Милевского стал "Минай", за который он выступал в прошлом сезоне.
- 23 сентября экс-нападающий сборной Украины объявил о завершении карьеры.
- Милевский анонсировал прощальный матч, который может состояться весной.