Нападающий пока не знает, какую именно должность мог бы занять в клубе.

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский подтвердил, что может вернуться в "Динамо" в новой роли.

На своем YouTube-канале Милевский заявил, что хотел бы поработать в "Динамо".

"Мне очень хочется. Но к этому надо прийти и быть готовым. Мне нравится, что в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем созвониться и без мата, как раньше. Мне нравится это очень", - сказал бывший нападающий.

Милевский подчеркнул, что видит себя не в роли тренера:

"Надеюсь, наступит время, когда я приду к нему и, думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь киевскому "Динамо". Не просто так там сидеть… Тренерскую лицензию пока не хочу".

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