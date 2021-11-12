Болгарский голкипер расхвалил сборную Украины.

Страж ворот сборной Болгарии Никола Михайлов отреагировал на ничью с Украиной (1:1) в товарищеском матче.

Его цитирует Sportal.bg.

"Это была сложная игра. Я не ожидал, что Украина окажется на таком высоком уровне, но мы столкнулись с реальностью. Они сыграли очень сильно. Хорошо, что нам удалось "взять очки" в этой товарищеской встрече. Большое самопожертвование от нас, но игра и класс соперника был выше. Это был тяжелый вечер для меня и моих коллег", - сказал Михайлов.

Вратарь также отметил:

"В целом они играли на очень высоком уровне. Вы видите, где играют их игроки, это имеет значение на поле. У меня сегодня был мой день в первом тайме, а у моего коллеги - во втором, и мы отбили почти все. Все мы видели реальность. Я не думаю, что это может повлиять на нашу самооценку, потому что мы можем играть лучше. Особенно сложно было в обороне".

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Украина - Болгария: итоги матча

Сборная Украины в этом матче нанесла 36 ударов по воротам соперника (14 - в створ, 15 - мимо, 7 были заблокированы), тогда как Болгария лишь 4.

История противостояний между командами теперь уже насчитывает 5 встреч: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и дважды была зафиксирована ничья (1:1).

22-летний вратарь Дмитрий Ризнык дебютировал за сборную Украины.

Сборная Украины сыграла с болгарами перед поединком против Боснии и Герцеговины (16 ноября). Это будет решающий матч для "желто-синих" в квалификации на чемпионат мира-2022.

Автор: Артем Будрин