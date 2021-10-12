Не оступились: сборная Финляндии сравнялась с Украиной по набранным очкам в отборе на ЧМ-2022 (видео)

Финская сборная в гостях победила команду Казахстана.

12 октября состоялся матч квалификации ЧМ-2022 между соперниками сборной Украины по группе D - командами Казахстана и Финляндии. Поединок завершился победой финской сборной со счетом 2:0. Дублем у победителей отличился нападающий Теему Пукки. Таким образом, сборная Финляндии догнала по очкам команду Украины, которая 12 октября сыграет с Боснией и Герцеговиной. Казахстан - Финляндия - 0:2 Голы: Пукки, 45, 48 Казахстан: Шацкий, Быстров (Тапалов, 76), Бейсебеков, Алип, Малый, Васильев (Тагыберген, 58), Вороговський (Тайкенов, 73), Куат, Жуков (Жаксылыков, 58), Зайнутдинов, Омиртаев (Щеткин, 58) Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Гранлунд (Райтала, 79), Иванов, Хямяляйнен, Луд (Тэйлор, 90), Шюллер, Камара, Ниссиля (Риски, 90), Пукки (Валакари, 79), Похьянпало (Йенсен, 34) Видеообзор матча Квалификация ЧМ-2022: ситуация в группе Сборная Финляндии после шести матчей набрала 8 очков и догнала Украину, у которой также 8 очков в шести играх. Разница мячей у Украины - 8:7, у финнов - 7:7.

Лидирует Франция - 12 очков в шести матчах. У Боснии и Герцеговины - 6 очков в пяти матчах, у Казахстана - 3 очка в семи поединках.

В случае равенства очков у двух и более команд в первую очередь учитывается общая разница забитых и пропущенных мячей. Автор: Антон Дударь

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