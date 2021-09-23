Роберто Де Дзерби подчеркнул, что Мирча Луческу сам постоянно давит на арбитров.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби ответил на слова наставника "Динамо" Мирчи Луческу, который после матча за Суперкубок Украины заявил, что представители "горняков" вели себя агрессивно и проявили неуважение к сопернику.

Слова Де Дзерби приводит официальный сайт "Шахтера".

"Во-первых, я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было респекта, когда он на каждом матче добавляет давления на арбитров… Я моральные уроки не принимаю. Они - чемпионы. Выиграв чемпионат, они заслужили. Для меня Луческу - маэстро. Но моральные уроки, как нужно вести себя на поле, я не принимаю", - подчеркнул Де Дзерби.

Он заявил, что ему не нравится, когда его считают дураком:

"Динамо" - это важный клуб, но важный клуб и "Шахтер". И я никогда не добавляю давления на арбитров, никогда! Однако мне не нравится, если остальные думают, что я дурак".

Также Де Дзерби прокомментировал эмоциональное поведение своего тренерского штаба во время матча:

Читайте такжеШахтер разгромил Динамо в матче за Суперкубок Украины-2021 (видео)

"У нас очень горячая кровь. Я считаю, чтобы хорошо играть в футбол, нужны не только ноги, а еще мозги и сердце. Не существует большой команды без сердца и мозгов, равно как не существует без этого и большого игрока. Я очень люблю работать над тактической, технической стороной, но если не добавлять правильных эмоций, ум и сердце, то тактика и техника не очень помогают".

"Шахтер" - "Динамо": итоги матча за Суперкубок Украины-2021

"Шахтер" добыл свой 9-й Суперкубок Украины в истории. На счету киевлян тоже 9 побед в этом турнире.

"Шахтер" выиграл Суперкубок впервые за четыре года.

"Горняки" выиграли свой 36-й трофей за время независимости Украины. У "Динамо" - 38.

42-летний наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби выиграл свой первый трофей в тренерской карьере.

Автор: Антон Дударь