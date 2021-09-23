Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби ответил на слова наставника "Динамо" Мирчи Луческу, который после матча за Суперкубок Украины заявил, что представители "горняков" вели себя агрессивно и проявили неуважение к сопернику.
Слова Де Дзерби приводит официальный сайт "Шахтера".
"Во-первых, я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было респекта, когда он на каждом матче добавляет давления на арбитров… Я моральные уроки не принимаю. Они - чемпионы. Выиграв чемпионат, они заслужили. Для меня Луческу - маэстро. Но моральные уроки, как нужно вести себя на поле, я не принимаю", - подчеркнул Де Дзерби.
Он заявил, что ему не нравится, когда его считают дураком:
"Динамо" - это важный клуб, но важный клуб и "Шахтер". И я никогда не добавляю давления на арбитров, никогда! Однако мне не нравится, если остальные думают, что я дурак".
Также Де Дзерби прокомментировал эмоциональное поведение своего тренерского штаба во время матча:
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"У нас очень горячая кровь. Я считаю, чтобы хорошо играть в футбол, нужны не только ноги, а еще мозги и сердце. Не существует большой команды без сердца и мозгов, равно как не существует без этого и большого игрока. Я очень люблю работать над тактической, технической стороной, но если не добавлять правильных эмоций, ум и сердце, то тактика и техника не очень помогают".
"Шахтер" - "Динамо": итоги матча за Суперкубок Украины-2021
- "Шахтер" добыл свой 9-й Суперкубок Украины в истории. На счету киевлян тоже 9 побед в этом турнире.
- "Шахтер" выиграл Суперкубок впервые за четыре года.
- "Горняки" выиграли свой 36-й трофей за время независимости Украины. У "Динамо" - 38.
- 42-летний наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби выиграл свой первый трофей в тренерской карьере.