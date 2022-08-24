Позиция футбольного клуба "Динамо" – показывать матчи чемпионата Украины бесплатно.

Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник рассказал о позиции киевского клуба в истории со "созданным единым пулом".

Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии для FootballHub.

"Позиция "Динамо" – показывать матчи бесплатно. Мы это хотим делать для болельщиков, наших зрителей. Сейчас в стране сложная экономическая ситуация и не все могут позволить себе подписку (по финансовым или техническим причинам). Поэтому мы даем возможность свободного дуступа в наши матчи для тех, кто на передовой, для тех, кто за границей.

У "Сетанты" сколько подписчиков? – 85 тысяч сегодня в Украине. Армия болельщиков "Динамо" - 5-7 миллионов. Поэтому мы хотели, чтобы нам дали возможность наши матчи показывать (даже с опозданием) на общегосударственных каналах. С "Сетантой" договориться не вышло.

Что касается того, что УПЛ апеллирует к голосованию большинства? Здесь "через колено" не получится. Клуб готовит стадион, готовит футболистов, а здесь просто "через колено", потому что кому-то виноваты? Надо договариваться! Я не раз ранее говорил, что нужно идти на уступки, но нам "Сетанта" не захотела идти на уступки. Мы за пул, но в условиях, которые есть в Украине, мы предложили "Сетанте" показывать матч на общегосударственных каналах с задержкой 15-20 минут, как мы это уже с ними делали на матчах с "Фенербахче" и "Штурмом". Мы предложили поступить так и в чемпионате Украины, но они нас не услышали, не захотели так делать, сказав свое категорическое "Нет".

Что касается санкций – я не могу прогнозировать, какой будет реакция соответствующих организаций. Многие годы было так, что одну часть матчей транслировала группа каналов "Футбол", а другую – группа каналов "1+1 media".

Я раньше говорил, что ту сумму, которую "Сетанта" хочет заплатить нам за трансляции, мы можем одним платежом перечислить в ВСУ, но в этой ситуации нас волнуют наши болельщики. Потому мы все делали и будем делать для них", - заявил Мохник.