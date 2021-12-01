Максим Шацких назвал жребий для сборной Украины "нормальным".

Экс-нападающий и экс-тренер киевского "Динамо" Максим Шацких поделился своим мнением о жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2022, по итогам которой сборной Украины досталась сборная Шотландии.

"Жребий нормальный. Если бы попались Италия или Португалия, то было бы маловато шансов. А с такими сборными, как Уэльс, Чехия, Польша, Шотландия, мы, скажем так, одного уровня. Со всеми можно играть и проходить дальше. Но просто не надо кричать, как нам повезло", - сказал Шацких.

Он объяснил, почему с Шотландией не будет просто:

"Во-первых, игра будет в Шотландии. Во-вторых, сейчас сборная Шотландии - это не та команда, которая была 10-15 лет назад. Шотландцы давно в достаточно современный футбол играют. Поэтому будет достаточно сложно играть с Шотландией".

Также экс-нападающий оценил потенциальных соперников сборной Украины по финалу:

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"Уэльс и Австрия? Эти сборные все плюс-минус ничем не сильнее и не слабее нашей сборной. Со всеми можно играть и добиваться той задачи, которая стоит перед сборной Украины", - цитирует Шацких meta-ratings.com.ua.

Сборная Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022

В полуфинале плей-офф сборная Украины в гостях сыграет с Шотландией, а, если выйдет в финал, то встретится с победителем противостояния Уэльса и Австрии (также в гостях).

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Букмекеры уже выставили котировки на матч Шотландия - Украина.

Результаты жеребьевки прокомментировал Александр Зинченко.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков остался доволен результатами жеребьевки.

Автор: Антон Дударь