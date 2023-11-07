Бывший футболист Александр Алиев жестко раскритиковал Ирину Фарион.

Знаменитый экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев отреагировал на скандальные высказывания бывшей народной депутатки Ирины Фарион в адрес украинских военных, которые разговаривают на русском языке.

Соответсвующее видео бывший футболист опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграм.

"Всем привет. Сейчас вот увидел в интернете этих идиоток, которые говорят о пацанах из "Азова", что они разговаривают на русском языке. Послушай, на передовой очень много наших пацанов говорят на русском языке. А ты, Фарион или фараон, или кто ты там, ты не кукарекай, понятно? Ты сейчас можешь себе спокойно сидеть и разговаривать, а там гибнут наши пацаны.

Какое ты вообще имеешь право что-то говорить пацанам, которые защищают твою же жопу, защищают нашу страну от русской нечисти? Как у вас еще язык поворачивается, патриотки? Сидите и молчите. Что-то 24 февраля вы ничего не кукарекали. Так что задумайтесь. Слава Украине! Слава ЗСУ!", - заявил Алиев.

Напомним, ранее Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами тех бойцов ВСУ, которые разговаривают на русском языке.

После этого ей ответил экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Также на скандальные высказывания экс-нардепки отреагировал Александр Усик. Украинский боксер посвятил ей стихотворение.

Вас также могут заинтересовать новости: