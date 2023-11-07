Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик посвятил стихотворение бывшей народной депутатке Ирине Фарион.
Таким образом украинский боксер отреагировал на скандальные упреки языковеда в адрес украинских воинов, говорящих на русском языке.
"Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет - все, как вы любите.
Фарион свой рот открыла
И полезло изо рта: мусор видит эта дива
Поливает не щадя:
"Если б я была у власти, всех бы научила я
Как вести себя, как думать,
Как вам жить сказала б я"
Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?
Сколько написали писем
Вы в контору красных груш?
В молодости вы активно
Представляли КПСС (тут не в склад, вибачаюсь)
А сейчас кричите громко
Что враги все - это стресс
Вы - агент Кремля уж точно
Тут и к бабке не ходи
Я желаю вам досрочно
Счастья, радости, любви.
Всем ребятам, защищающим нашу страну - уважение, невероятное уважение. Слава Украине", - сказав Усик.
Напомним, бывшая народная депутатка Ирина Фарион накануне заявила, что не считает украинцами тех военных ВСУ, которые говорят по-русски .
"Я категорически этого (русский язык среди военных ВСУ - УНИАН) не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, если вы такие мощные? И вы очень умные. Что вам мешает выполнять 29 статью закона О Вооруженных Силах Украины. Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии, это оружие тогда.
Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке - то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие очумелые? Если они такие большие патриоты - покажите свой патриотизм", - заявила Фарион.
Ранее на скандальные высказывания Ирины Фарион отреагировал экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.