Титулованный украинский боксер посвятил стихотворение Ирине Фарион.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик посвятил стихотворение бывшей народной депутатке Ирине Фарион.

Таким образом украинский боксер отреагировал на скандальные упреки языковеда в адрес украинских воинов, говорящих на русском языке.

"Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет - все, как вы любите.

Фарион свой рот открыла

И полезло изо рта: мусор видит эта дива

Поливает не щадя:

"Если б я была у власти, всех бы научила я

Как вести себя, как думать,

Как вам жить сказала б я"

Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем

Вы в контору красных груш?

В молодости вы активно

Представляли КПСС (тут не в склад, вибачаюсь)

А сейчас кричите громко

Что враги все - это стресс

Вы - агент Кремля уж точно

Тут и к бабке не ходи

Я желаю вам досрочно

Счастья, радости, любви.

Всем ребятам, защищающим нашу страну - уважение, невероятное уважение. Слава Украине", - сказав Усик.

Напомним, бывшая народная депутатка Ирина Фарион накануне заявила, что не считает украинцами тех военных ВСУ, которые говорят по-русски .

"Я категорически этого (русский язык среди военных ВСУ - УНИАН) не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, если вы такие мощные? И вы очень умные. Что вам мешает выполнять 29 статью закона О Вооруженных Силах Украины. Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии, это оружие тогда.

Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке - то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие очумелые? Если они такие большие патриоты - покажите свой патриотизм", - заявила Фарион.

Ранее на скандальные высказывания Ирины Фарион отреагировал экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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