Андрей Шевченко подчеркнул, что сборная добилась максимального результата на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча с Англией, который завершился для "желто-синих" разгромным поражением и вылетом с Евро-2020.

Шевченко дал свои комментарии в эфире телеканала "Футбол 1".

"Самую большую роль сыграли эпизоды, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Знали, что у англичан будет преимущество. Потеря Кривцова, центрального защитника, который мог хотя бы какую-то конкуренцию составить на втором этаже для нас была ощутимой", - сказал Шевченко.

"Пропущенные голы в начале первого и второго таймов - это эпизоды, которые мы не доиграли. Команда ни в коем случае не отказывалась от своей структуры игры, своих принципов. Были очень хорошие эпизоды в игре, когда мы хорошо контролировали ее, создавали моменты. Есть разница в классе. У англичан было большое преимущество на втором этаже, они использовали его", - также отметил тренер.

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Шевченко отметил, что четвертьфинал Евро - тот результат, который сложно было бы повторить, даже не имея проблем с составом:

"Если бы у нас были все игроки, если бы команда была лучше укомплектована, игроки бы не получали на протяжении турнира травмы, приехали в лучшем состоянии - думаю, все равно было бы тяжело повторить результат, которого мы добились".

Итоги выступления команды на Евро тренер пообещал подвести после прилета в Киев.

Украина - Англия: итоги матча

Сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).

В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.

Сборная Украины пропустила во всех одиннадцати матчах на чемпионатах Европы.

Сборная Англии не пропустила на Евро-2020 в пятом матче подряд.

Англия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче.

Англичане одержали свою самую крупную победу на чемпионатах Европы

Выход в 1/4 финала является лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы в истории.

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Автор: Антон Дударь