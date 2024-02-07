Андрей Ярмоленко может выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в составе сборной Украины.

Форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился, есть ли у него желание сыграть за сборную Украины на Олимпиаде-2024 в Париже.

34-летний футболист признался, что он хотел бы выступить на олимпийском футбольном турнире. Однако он также добавил, что на Олимпийские игры должны ехать те игроки, которые выбороли путевку туда.

"Конечно, мне хочется. Не буду врать. Но с другой стороны, я понимаю, что на Олимпиаде должны играть те ребята, которые добыли эту возможность для нашей страны. Есть главный тренер, который решает, кого брать, какой должен быть состав. Конечно, мне было бы интересно, но по справедливости должны играть те ребята, которые заслужили выход на Олимпиаду", - рассказал Ярмоленко в интервью "ВДИНАМО".

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Напомним, сборная Украины завоевала путевку на Олимпиаду-2024 в Париже благодаря успешному выступлению под руководством Руслана Ротаня на молодежном Евро-2023. На этом турнире "сине-желтые" сенсационно дошли до полуфинала.

Отметим, что сборная Украины по футболу впервые в истории будет представлена на Олимпийских играх.

Добавим, что согласно регламенту, на ОИ-2024 могут сыграть футболисты, которые родились после 1 января 2001 года. Однако, команда может внести в заявку из 18 футболистов трех игроков, которые старше этого возраста.

Главным тренером олимпийской сборной Украины был назначен Руслан Ротань.

Футбольный турнир Олимпиады-2024 состоится с 24 июля по 9 августа.

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