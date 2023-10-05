"Шахтер" вырвал победу над "Антверпеном", проигрывая после первого тайма со счетом 0:2.

В среду, 4 октября, донецкий "Шахтер" одержал победу в зрелищном поединке против бельгийского "Антверпена" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен прокомментировал результат этого матча. Нидерландский специалист признался, что сказал своим футболистам в перерыве игры.

"Что я сказал команде в перерыве, чтобы мотивировать? Мы здесь играем для украинских болельщиков, сидевших на трибунах, и всех оставшихся в Украине и следивших за нами на своих экранах. Мы должны были сделать это для них.

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Небольшие изменения, которые мы провели в тактике, привели к голам и положительному результату во втором тайме. Мы ждали от "Антверпена" другой игры. Нам нужно было сменить нашу тактику. Мы использовали не только ментальный аспект, но и тактический, чтобы изменить ситуацию.

Сейчас игроки "Шахтера" будут участвовать в матчах национальных команд и это будет позитивом, ведь футболисты смогут подготовиться к следующим матчам Лиги чемпионов", - приводит слова ван Леувена официальный сайт "Шахтера".

Напомним, "Шахтер" проигрывал "Антверпену" после первого тайма со счетом 0:2, но во второй половине встречи "горняки" проявили характер и совершили камбэк, вырвав победу в этой игре.

Добавим, что в другом матче этой группы "Барселона" победила "Порту" со счетом 1:0.

Таким образом, после двух туров в группе H лидирует "Барселона" с 6 очками. Далее идут "Порту" и "Шахтер" - по три очка. Последнее место занимает "Антверпен" - 0 очков.

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Барселоны", а "Антверпен" встретится с "Порту".

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