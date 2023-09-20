"Шахтер" уступил "Порту" в номинально домашнем матче 1-го тура ЛЧ.

Во вторник, 19 сентября, донецкий "Шахтер" проиграл португальскому "Порту" в рамках первого тура групппового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен прокомментировал результат этого поединка.

"Считаю, что есть разница в качестве, опыте, но всегда есть возможность. Я не думаю, что если бы мы не ошибались, то не пропустили бы, но, думаю, мы больше оставались бы в игре.

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Мои футболисты могли бы чувствовать себя увереннее в таком случае. Мы пропустили первый гол, хорошо отреагировали и сравняли счет, но все же пропустили второй слишком быстро. Даже не успели насладиться результатом хорошей работы, чтобы возвратиться в игру. Это было досадно. Да, есть разница в качестве", - приводит слова ван Леувена официальный сайт "Шахтера".

Напомним, "Шахтер" проиграл "Порту" со счетом 1:3. Единственный гол "горняков" забил Кевин Келси.

Добавим, что в другом матче этой группы "Барселона" разгромила "Антверпен" (5:0). Таким образом, после первого тура в группе лидируют испанский и португальский клубы.

В следующем туре "Шахтер" сыграет против бельгийского "Антверпена", а "Порту" встретится с "Барселоной".

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