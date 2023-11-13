Марино Пушич проиграл первый матч в рамках Украинской Премьер-лиги.

В воскресенье, 12 ноября, донецкий "Шахтер" проиграл "Днепру-1" в центральном поединке 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал результат игры. Боснийский специалист отметил, что ключевым моментом этой встречи стал гол Эдуарда Сарапия в концовке первого тайма.

"Мы сыграли первый тайм очень хорошо. И когда ты хорошо проводишь первый тайм, доминируешь, создаешь много моментов, чтобы забивать второй, третий гол и увеличить разрыв, а затем получаешь ответный гол буквально из ничего, с углового, то эти голы очень дорого стоят. Это изменило темп и настроение игры.

Причиной замены Ракицкого стало то, что он все больше чувствовал усталость, а мы хотели новой энергии, хотели задействовать новых игроков, чтобы фланговые защитники чаще атаковали. Очевидно, что этого оказалось недостаточно. Мы вместе побеждаем и проигрываем вместе. Дело не в Ярославе, он - отличный человек и боец, он хочет играть и является хорошим футболистом.

Мы пытались изменить ритм игры с помощью замен, атаковать, потому что для команды очень тяжело, когда ты пропускаешь два гола подряд - один очень хороший гол из стандарта, со штрафного и один из 25 метров в левый угол. Ты теряешь энергию, твоя вера в положительный результат тоже уменьшается. Мы пытались это сменить, оживить команду новыми игроками, задействовали всех нападающих, приняли все риски. Сломать такую стену нелегко. Есть несколько вариантов, чтобы это сделать, но мы ими не воспользовались.

Как я уже говорил в начале, мое назначение произошло очень быстро, мы все еще на той стадии, когда я изучаю игроков. Именно поэтому мы организовали спарринг на следующей неделе, чтобы увидеть, как выступают другие футболисты. Мы продолжим играть так, как сейчас, и надеюсь, что результаты будут лучше.

Нужно ли нам что-нибудь добавить? Увидим во время зимнего перерыва, я не могу комментировать это сейчас. Я доволен своими игроками, и во время зимнего перерыва мы увидим, нужно ли нам еще что-нибудь", - приводит слова Пушича официальный сайт "Шахтера".

Отметим, что это первое поражение для Марино Пушича в рамках УПЛ.

После 14-ти туров донецкий "Шахтер" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе "горняков" 24 набранных очка. "Днепр-1" с 30 баллами идет на первой строчке.

В следующем туре Украинской Премьер-лиги "Шахтер" будет играть с "Полесьем", а "Днепр-1" встретится с одесским "Черноморцем".

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