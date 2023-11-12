"Днепр-1" обошел "Кривбасс" и "Полесье" и вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ.

В воскресенье, 12 ноября, состоялся центральный поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" играл против "Днепра-1".

Встреча прохиодила на стадионе "Арена Львов" и завершилась победой команды Юрия Максимова.

Счет в этом матче открыли футболисты донецкого клуба - на 5-й минуте отличился Даниил Сикан. На 41-й минуте игры "Днепру-1" удалось сравнять счет - гол с передачи Дениса Мирошниченко забил Эдуард Сарапий. На 51-й минуте игры подопечные Юрия Максимова вышли вперед - Алексей Гуцуляк забил после передачи Александра Пихаленка. На 55-й минуте "Днепр-1" увеличил преимущество в счете - гол прямым ударом со штрафного забил Богдан Леднев.

Видео дня

"Шахтер" - "Днепр-1" - 1:3

Голы: Сикан, 5 - Сарапий, 41, Гуцуляк, 51, Леднев, 55

"Шахтер": Ризнык, Конопля (Гочолеишвили 60), Бондарь, Ракицкий (Азаров 60), Матвиенко, Степаненко (Келси 71), Зубков (Кащук 85), Судаков, Крыськив, Невертон (Эгиналду 71), Сикан

"Днепр-1": Волынец? Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Гуцуляк, Бабенко, Рубчинский, Леднев (Горбунов 87), Пихаленок (Кравец 90+3), Филиппов (Витиньо 74)

Предупреждения: Бондарь 76 - Бабенко 61

Благодаря этой победе "Днепр-1" единолично возглавил турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги. В активе команды Юрия Максимова 30 набранных очков. "Шахтер" с 24 баллами идет на четвертой строчке.

В следующем туре чемпионата Украины "Днепр-1" сыграет против одесского "Черноморца", а "Шахтер" встретится с "Полесьем".

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