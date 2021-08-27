Итальянский специалист признался, что не очень хорошо знает молдавский "Шериф".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" попали в один квартет к мадридскому "Реалу", миланскому "Интеру" и молдавскому "Шерифу".

Слова 42-летнего коуча приводит официальный сайт донецкого клуба.

"Миланский "Интер" и "Реал" сменили тренеров, но, возможно, даже улучшили уровень. В группе есть и "Шериф". Я не слишком хорошо знаю эту команду, однако они отлично играли с "Динамо" (Загреб). После жеребьевки Лиги чемпионов всегда сложно сказать, насколько группа легкая или тяжелая. В Лиге чемпионов можно встретить "Ливерпуль", "Манчестер", ПСЖ... Просто будем играть и посмотрим", - отметил Де Дзерби.

Де Дзерби также прокомментировал силу "Интера", с которым неоднократно встречался в чемпионате Италии, когда работал в "Сассуоло":

"Интер - крепкая команда с сильными футболистами. Они поменяли тренера. Тактически он, можно сказать, играет почти так же, как и предыдущий наставник. "Интер" потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень крепкая команда".

"Когда я был молодым, все в Италии, конечно, смотрели на "Реал" как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали великие футболисты. Возможно, из-за этого я на прес конференциях говорил о "Реале". На самом деле в последние годы "Барселона" в Испании стала лучше, чем "Реал". Однако "Реал" все еще одна из лучших, сильнейших команд в Европе. Они прекрасно выступают, у них классные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень", - добавил коуч "горняков".

"Мы очень уважаем "Шериф", они выиграли 3:0 у загребского "Динамо". Мы уважаем все команды, выступающие в Лиге чемпионов. На самом деле в прошлом сезоне мы видели, что "Интер", когда начался групповой этап, возможно, подошел с другими ожиданиями, однако в конце концов закончил на четвертом месте. В Лиге чемпионов следует всегда уважать всех и думать о каждом матче", - поделился ожиданиями итальянец.

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Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

"Динамо" попало в групповой этап ЛЧ напрямую, а "Шахтер" преодолел два раунда квалификации.

Автор: Артем Будрин