Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

32 клуба, включая "Динамо" и "Шахтер", в сентябре стартуют на групповом этапе.

В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022. По итогам жеребьевки 32 команды, включая украинские "Динамо" и "Шахтер", были разбиты на восемь групп. Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ Группа А: "Манчестер Сити" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Брюгге" (Бельгия) Группа B: "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Порту" (Португалия), "Милан" (Италия) Группа C: "Спортинг" (Португалия), "Боруссия" Д (Германия), "Аякс" (Нидерланды), "Бешикташ" (Турция) Группа D: "Интер" (Италия), "Реал" (Испания), "ШАХТЕР" (Украина), "Шериф" (Молдова) Группа E: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "ДИНАМО" КИЕВ (Украина) Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария) Группа G: "Лилль" (Франция), "Севилья" (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Вольфсбург" (Германия) Группа H: "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Зенит" (Россия), "Мальме" (Швеция) Перед жеребьевкой команды были разбиты на четыре корзины. "Шахтер" был в третьей, а "Динамо" - в четвертой. Читайте такжеНазваны лучшие игроки сезона в Лиге чемпионов Лига чемпионов 2021-2022: главное Групповой этап Лиги чемпионов стартует 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

"Динамо" попало в групповой этап ЛЧ напрямую, а "Шахтер" преодолел два раунда квалификации. Автор: Антон Дударь

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