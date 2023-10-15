Благоя Милевски остался недоволен результатом матча с Украиной.

В субботу, 14 октября, сборная Северной Македонии уступила Украине в матче 7-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "красных львов" Благоя Милевски прокомментировал результат встречи. 52-летний специалист отметил, что он доволен игрой своих подопечных, но не результатом.

"Я думаю, что собравшиеся на трибунах зрители получили удовольствие от матча. Украина и Северная Македония провели отличный поединок. Я горжусь своими игроками и тем, как они действовали. Наша реакция после первого пропущенного мяча была блестящей.

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После перерыва мы произвели замены и доминировали, но не воспользовались своими шансами. Единственное, чем я не доволен, так это результатом встречи", - приводит слова Милевски официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Украины против Северной Македонии завершился со счетом 2:0 в пользу "сине-желтых". За команду Сергея Реброва забивали Георгий Судаков и Александр Караваев.

Сборная Северной Македонии с 7 очками занимает четвертое место в группе C квалификации Евро-2024. У сборных Италии и Украины по 10 очков, в Англии - 13 баллов. Последнее место в группе занимает Мальта (0 очков).

Следующий тур отбора на ЧЕ-2024 сборная Северной Македонии пропускает. Команда Благоя Милевски сыграет товарищеский матч против Армении, которую возглавляет украинский специалист Александр Петраков. Матч состоится 17 октября.

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