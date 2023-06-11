Матч против Украины станет для немецкой сборной 1000-й игрой в истории.

В понедельник, 12 июня, сборная Германии сыграет контрольный матч против национальной команды Украины.

Главный тренер Бундестим Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий поединок против "сине-желтых".

"У нас избыток игроков полузащиты, но мы рады большому количеству футболистов такого качества. Мы будем тщательно просматривать тех, кто будет играть, ведь находимся в процессе подготовки к чемпионату Европы. Все матчи мы будем использовать для того, чтобы понять, кто готов лучше всего.

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Я надеюсь, что в матче с Украиной мы сможем посвятить 90 минут футболу. Я хочу, чтобы зрители наблюдали за привлекательной игрой в течение всего поединка и получили вознаграждение от увиденного.

Конечно, мы играем против страны, которая находится в очень сложной ситуации, и это тоже знак для нас", - приводит слова Флика Sport1.de.

Напомним, встреча национальных сборных Украины и Германии пройдет в Бремене на стадионе "Везерштадион".

Этот матч станет 1000-й игрой в истории немецкой сборной. Также эта игра станет дебютной для Сергея Реброва на посту главного тренера "сине-желтых"

Добавим, что после встречи с Германией, сборная Украины сыграет два матча в рамках отбора на Евро-2024. 16 июня против Северной Македонии и 19 июня - против Мальты.

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