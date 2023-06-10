Матч против Украины станет для сборной Германии 1000-й игрой в истории.

В понедельник, 12 июня, сборная Германии сыграет товарищеский поединок против национальной команды Украины.

Игра пройдет на стадионе "Везерштадион" в Бремене.

Этот матч станет 1000-й игрой в истории Бундестим.

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Сборные Украины и Германии встречались между собой восемь раз. Статистика очных встреч на стороне Бундестим. Немецкая команда выиграла пять игр, еще три встречи завершились вничью. "Сине-желтые" никогда в своей истории не побеждали немцев.

Германия - Украина: прогноз

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Германии. Коэффициент на победу Бундестим составляет 1,33, на ничью - 5,80, а на победу Украины - 8,70.

Поединок Украины и Германии, по мнению аналитиков, получится результативным. Ставки на тотал голов больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1,52, тотал меньше 2,5 - 2,65.

Наиболее вероятным счетом поединка считается победа Германии со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат - 7,30.

Для сборной Украины это будет контрольный поединок в преддверии матчей отбора на Евро-2024 по футболу. Напомним, "сине-желтые" 16 июня встретятся со сборной Северной Македонии, а 19 июня сыграют с Мальтой.

Также отметим, что матч против Германии станет дебютным для Сергея Реброва во главе сборной Украины. 49-летний специалист был официально представлен в качестве нового главного тренера национальной сборной в среду, 7 июня.

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