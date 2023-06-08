"Сине-желтые" собрались еще не в полном составе.

Национальная команда Украины с футбола начала свой июньский сбор. Как сообщает УАФ в четверг, 8 июня, "сине-желтые" прибыли в Германию.

Самолет с украинской командой приземлился в аэропорту Бремена в 15:30 по центральноевропейскому времени. Коллектив вместе с новоиспеченным тренером Сергеем Ребровым отправились в немецкий город из Варшавы.

Добавим, что в столицу Польши сборная прибыла из Киева поездом а затем автобусом транзитом через Хелм.

Видео дня

Делегация команды, прибывшей в Бремен, состояла из представителей клубов УПЛ, а также Владислава Кочергина ("Ракув", Польша) и Валерия Миколенко ("Эвертон", Англия). Остальные легионеры присоединятся к "сине-желтым" непосредственно в Бремене.

"Учитывая долгую и изнурительную дорогу, тренерский штаб решил провести сегодня в отеле стретчинг для восстановления", - говорится в отчете УАФ.

Также известно, что первую полноценную тренировку под руководством Сергея Реброва "сине-желтые" проведут завтра, 9 июня, на поле футбольного центра "Вердера".

Напомним, что по крайней мере первый этап июньского сбора национальная команда проведет в Бремене. В этом городе она будет готовиться к дебютному матчу Сергея Реброва во главе "сине-желтых". Украина 12 июня сыграет против Германии в товарищеском матче. Начало - в 19:00 по Киеву.

Также в ближайшее время "сине-желтых" ждут еще два матча: 16 июня они будут противостоять Северной Македонии, а 19 июня – Мальте. Эти поединки состоятся в рамках отбора на Чемпионат Европы-2024.

Вас также могут заинтересовать новости: