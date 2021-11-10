Ясен Петров верит в победу своей команды в матче с украинцами.

В четверг, 11 ноября национальная сборная Украины сыграет контрольный матч против сборной Болгарии. Поединок примет одесский стадион "Черноморец".

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров рассказал о планах своей команды на предстоящий поединок, отметив силу украинской команды.

"Украина – сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую следует создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками.

Читайте такжеУАФ обратилась в УЕФА в связи с недопуском украинских болельщиков на судьбоносный матч сборной в отборе ЧМ-2022Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет играть иначе, чем с нами. У соперника большая история и сильные футболисты в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас тоже есть хорошие традиции", — приводит слова Ясена Петрова официальный сайт УАФ.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке к матчам против Болгарии и Боснии и Герцеговины.

Украина - Болгария: перед матчем

История противостояний между командами насчитывает 4 встречи: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и один раз была зафиксирована ничья (1:1). Все матчи были товарищескими.

25 игроков были вызваны в расположение сборной Украины на этот сбор. Травмированного Виталия Миколенко в лагере заменил Виктор Корниенко.

Рассудит соперников бригада арбитров из Турции во главе с Ардой Кардезлером. Обязанности четвертого рефери будет исполнять украинец Виталий Романов.

Сборная Украины сыграет с болгарами перед поединком против Боснии и Герцеговины (16 ноября). Это будет решающий матч для "желто-синих" в квалификации на чемпионат мира-2022.

Автор: Владимир Медяник