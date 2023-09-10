Сборная Англии впервые потеряла очки в рамках отбора на ЧЕ-2024.

В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграла вничью против Англии в рамках пятого тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт прокомментировал результат поединка.

"Это была очень сложная для нас игра. Мы контролировали мяч 70% времени, но недостаточно хорошо действовали в последней трети поля. Мы завоевали важное очко в тех турнирных обстоятельствах, в которых происходит борьба.

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Нам было очень сложно в этой игре, особенно из-за прессинга, который украинцы проводили в центре поля. Мы ощущали давление трибун и получили хороший опыт действий в таких условиях", - приводит слова Саутгейта официальный сайт УАФ.

Поединок Украина - Англия закончился вничью со счетом 1:1. В составе "сине-желтых" гол забил Александр Зинченко.

Отметим, что сборная Англии впервые потеряла очки в рамках квалификации Евро-2024.

После пяти туров подопечные Гарета Саутгейта занимают первое место в группе С отбора на чемпионат Европы-2024 с 13 баллами в активе. Сборная Украины набрала 7 очков и идет на второй строчке.

В следующем туре квалификации Евро-2024 Украины сыграет против национальной команды Италии. Сборная Англии этот тур будет пропускать.

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