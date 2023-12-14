Победа над "Шахтером" позволила "Порту" занять второе место и выйти в 1/8 финала ЛЧ.

В среду, 13 декабря, "Порту" одержал победу над "Шахтером" в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер португальского клуба Сержиу Консейсау прокомментировал результат этой встречи.

"Нам нужно было быть организованными и понимать, где и как оказывать давление на соперника, чтобы создавать моменты. Мы провели хорошую игру, очень хорошо начали и забили быстрый гол, но затем пропустили этот мяч.

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Нам противостояла сложная команда, уверенная в себе, с хорошими индивидуальными талантами и очень хорошо организованная. Только показав очень хорошую игру "Порту" мог выиграть этот матч, и нам это удалось", - приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок "Порту" - "Шахтер" завершился победой португальского клуба со счетом 5:3.

Победа в этой игре позволила "Порту" набрать 12 баллов, занять второе место в группе Н и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Еще одну путевку в плей-офф ЛЧ завоевала "Барселона", занявшая первое место в квартете.

Донецкий "Шахтер" с 9 очками занял третье место в группе и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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