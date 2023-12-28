Гол Михаила Мудрика помог "Челси" одолеть "Кристал Пэлас" в чемпионате Англии.

Лондонский "Челси" одержал победу над "Кристал Пэлас" в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино отреагировал на триумф своей команды. Аргентинский специалист отметил, что его команда начала строить победную серию на домашней арене.

"Мы начинаем строить свою победную серию на "Стамфорд Бридж". В этой лиге нужно быть последовательным. В последние год-полтора результаты были не очень хорошими, поэтому так важно побеждать на глазах у наших болельщиков", - заявил Маурисио Почеттино после матча.

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Напомним, матч "Челси" - "Кристал Пэлас" завершился победой подопечных Почеттино со счетом 2:1. Один из голов "синих" в этой игре забил украинский вингер Михаил Мудрик.

Стоит отметить, что победа над "Кристал Пэлас" стала для "Челси" четвертой подряд в матчах на "Стамфорд Бридж" во всех турнирах.

В турнирной таблице Английской Премьер-лиги "Челси" занимает 10-ю позицию. Команда Маурисио Почеттино набрали 25 очков после 19-ти туров.

Свой следующий поединок "Челси" сыграет на выезде против "Лутона" в рамках 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра состоится 30 декабря.

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