В воскресенье, 20 августа, "Челси" потерпел неожиданное поражение против "Вест Хэма" в рамках четвертого тура АПЛ.
В этой игре полный второй тайм отыграл украинский вингер "синих" Михаил Мудрик, но помочь команде взять очки он не смог.
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился мнением об игре украинца в поединке с "Вест Хэмом".
"В матче против "Вест Хэма" Мудрик отыграл 45 минут. Я думаю, что он молодой игрок, которому мы должны доверять. Тренерам и команде нужно выстраивать отношения с ним.
Он обладает сильными качествами и талантом. Нужно только, чтобы он лучше освоился в команде и нашел способ работать так, как мы ожидаем", - приводит слова Почеттино Football London.
Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе этого года. За лондонский клуб украинец сыграл 19 матчей, отличившись двумя голевыми передачами.
За два сыгранных тура в новом сезоне АПЛ "Челси" набрал одно очко и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.
В следующем туре "синие" сыгрют против "Лутон Таун". Игра пройдет 25 августа.