Михаил Мудрик отыграл полный тайм против "Вест Хэма", но результативными действиями не отличился.

В воскресенье, 20 августа, "Челси" потерпел неожиданное поражение против "Вест Хэма" в рамках четвертого тура АПЛ.

В этой игре полный второй тайм отыграл украинский вингер "синих" Михаил Мудрик, но помочь команде взять очки он не смог.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился мнением об игре украинца в поединке с "Вест Хэмом".

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"В матче против "Вест Хэма" Мудрик отыграл 45 минут. Я думаю, что он молодой игрок, которому мы должны доверять. Тренерам и команде нужно выстраивать отношения с ним.

Он обладает сильными качествами и талантом. Нужно только, чтобы он лучше освоился в команде и нашел способ работать так, как мы ожидаем", - приводит слова Почеттино Football London.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе этого года. За лондонский клуб украинец сыграл 19 матчей, отличившись двумя голевыми передачами.

За два сыгранных тура в новом сезоне АПЛ "Челси" набрал одно очко и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре "синие" сыгрют против "Лутон Таун". Игра пройдет 25 августа.

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