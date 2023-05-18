Во Франции может стать больше украинцев.

Украинский нападающий "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал французский "Марсель". Как сообщил сам игрок в эфире MEGOGO, провансальцы уже не впервые рассматривают возможность этого перехода.

"Да, есть диалог, есть интерес. Но такой же интерес был и полгода назад, но сейчас интерес стал более интенсивным, поэтому все возможно", - сказал Довбик.

Сам Артем не против такого перехода, ведь рассматривает "Марсель", как продолжение своей карьеры.

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"Ну, почему бы и нет? Команда идет на третьем месте, борется за Лигу чемпионов, поэтому я только за. Главное, чтобы все договорились", - добавил нападающий.

Агента форварда Алексей Люндовский в инетрвью УФ также подтвердил интерес со стороны"Марселя". Кроме этого некоторые итальянские и английские клубы рассматривают возможность приобрести Довбика. Также есть интерес и от турецких команд, однако такой вариант футболист не рассматривает.

Агент добавил, что Артем пока не принял предложение "Днепра-1" о продлении контракта. Текущее соглашение между сторонами завершается в декабре 2023-го года.

Отметим, что в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги нападающий забил 23 гола и отдал четыре ассиста в 26 матчах. Сейчас он лидирует в списке бомбардиров этого чемпионата, опережая Виталия Буяльского и Тауланта Сефери (они оба идут на втором месте) на 11 мячей.

Довбик проводит свой третий сезон в составе "Днепра-1". До этого он выступал за "Днепр", воспитанником которого и является, а также за датские "Мидтьюлланн" и "Сеннерйюск".

Кроме этого в его активе шесть голов в 15 матчах за национальную сборную Украины.

Заметим также, что в "Марселе" на данный момент выступает другой украинец Руслан Малиновский. Сейчас команда идет на третьем месте в чемпионате Франции.

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