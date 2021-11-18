Форвард "Ривер Плейт" Хулиан Альварес уже зимой может пополнить состав донецкого клуба.

Донецкий "Шахтер" готовит предложение в 20 миллионов евро для аргентинского клуба "Ривер Плейт" за форварда Хулиана Альвареса.

Об этом сообщает tuttomercatoweb.com.

21-летний Альварес также интересен "Милану" и "Ювентусу", но "Шахтер" уже зимой готов пригласить игрока к себе и оформить трансфер. Причина - травма основного бомбардира "горняков" Лассины Траоре, который на длительный срок угодил в лазарет.

"Мы уже в июле думали об Альваресе, но не купили его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить как можно лучше первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше. Хотим выиграть шесть матчей, а потом посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке", - прокомментировал тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби интерес к Альваресу.

Хулиан Альварес: что о нем известно

В текущем сезоне нападающий "Ривер Плейт" провел 16 матчей в чемпионате Аргентины и оформил "15+5" по системе "гол+пас". Он возглавляет список бомбардиров элитного дивизиона.

Хулиан сыграл 5 поединков за сборную Аргентины, в составе которой выиграл Кубок Америки-2021.

Портал Transfermarkt оценил стоимость Альвареса в 20 миллионов евро.

Автор: Артем Будрин