Роберто Карлос отметил, что "горняки" добились серьезного прогресса.

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос, который сейчас работает послом мадридского "Реала", поделился своим мнением о донецком "Шахтере".

Свой комментарий он дал Shakhtar Club.

"Я смотрю много матчей "Шахтера". Там много бразильцев, среди них есть мои друзья. Например, Дентиньо (недавно покинул клуб, - Прим.), с которым мы вместе играли за "Коринтианс". Также Додо, Тете - это отличные футболисты. Я очень рад, что "Шахтер" каждый раз смотрит в сторону Бразилии в поисках новых талантов. В "Шахтере" 13 бразильцев, если не ошибаюсь. Я должен поздравить президента дончан с тем, что он подписал таких замечательных игроков", - сказал Роберто Карлос.

Бразилец выразил мнение, что "Шахтер" добился серьезного прогресса в последние годы, и "Реалу" "полезно встречаться с такими командами".

Роберто Карлос считает, что в будущем "горняки" могут добраться до финала Лиги чемпионов:

"Шахтер" - это та команда, которая в ближайшем будущем способна дойти до полуфинала или даже финала Лиги чемпионов. Сейчас "Шахтеру" важно расти. Для этого нужно играть против таких соперников как "Реал", который является самым титулованным клубом Лиги чемпионов".

"Шахтер" в Лиге чемпионов 2021-2022

В нынешнем сезоне "Шахтер" выступает в группе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом".

"Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" (0:2 в гостях), сыграл вничью с "Интером" (0:0), сперва разгромно проиграл "Реалу" дома (0:5), а затем со счетом 1:2 на выезде.

После четырех туров "Шахтер" занимает последнее место в своей группе, на 5 очков отставая от молдавского клуба, на 6 - от "Интера" и на 8 - от "Реала".

Автор: Антон Дударь