Степаненко доволен игрой "Шахтера", но результат ему не понравился.

В среду, 3 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл донецкий "Шахтер" (2:1).

Результат матча прокомментировал капитан и лидер "горняков" Тарас Степаненко. По словам украинского хавбека, "Шахтер" сыграл хороший матч, но результатом он недоволен.

"В плане качества, можно сказать, были хорошие эпизоды, где мы доминировали и создавали моменты. Были эпизоды, когда доминировал и создавал моменты "Реал". Но в плане результата, конечно, я недоволен. Они хорошо оборонялись, как я понимаю, тоже много работают над этим, в позиционной обороне действуют хорошо, закрывают зоны.

Когда "Реал" с такими футболистами защищается, взломать их оборону непросто. Нужно отдать им должное", - цитирует Степаненко официальный сайт "Шахтера".

Читайте также"Фортуна не в нашу сторону": молодая звезда Шахтера подвел итоги матча с Реалом в ЛЧ"Горнякам" удалось забить свой первый гол в нынешнем сезоне ЛЧ, однако радости это не принесло, поскольку дончане практически потеряли шансы на выход в еврокубковую весну.

"Реал" - "Шахтер": итоги матча

"Реал" забил свой 1000-й и 1001-й гол в истории Лиги чемпионов. Удалось это Кариму Бензема.

Бензема стал четвертым футболистом в истории турнира, которому покорилась отметка в 75 забитых мячей. Больше него забивали в самом престижном соревновании лишь Лео Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.

Положение команд в группе D: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

Гол Фернандо стал первым для украинских команд в текущем розыгрыше ЛЧ.

В 5-м туре "Шахтер" 24-го ноября сыграет против "Интера" в Италии.

Автор: Владимир Медяник