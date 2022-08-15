"Челси" и "Тоттенхэм" сыграли вничью во втором туре АПЛ.

В воскресенье, 14 августа, в центральном матче второго тура АПЛ встречались лондонские гранды - "Челси" и "Тоттенхэм". Игра завершилась вничью.

После финального свистка между наставниками команд Томасом Тухелем и Антонио Конте возник конфликт, который едва не перерос в массовую драку.

Конте подошел к Тухелю после финального свистка, чтобы пожать коллеге руку, но итальянцу не понравилось, что немецкий специалист слишком долго удерживал его ладонь, пытаясь взглянуть ему в глаза. Два тренера начали перепалку, которая могла перерасти в драку, но игроки и персонал команд помешали Конте и Тухелю перейти от слов к действиям.

Арбитр встречи "наградил" обоих специалистов красными карточками.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал, что сподвигло его на стычку с главным тренером "Тоттенхэма".

"Я думал, что мы посмотрим друг другу в глаза, когда будем жать друг другу руки. Но было по-другому, поэтому все получилось эмоционально. Он был счастлив, когда они сравняли счет, и это немного меня завело, но тут нет ничего особенного. Было эмоционально. Вам это нравится. Мы не нуждаемся в комментариях сейчас. Ситуация была накалена. Это премьер-лига, это игра. Вам ведь это нравится, не так ли? Нам это нравится. Мы эмоциональные тренеры", - приводит слова Тухеля Sky Sports.

Напомним, "Тоттенхэм" ушел от поражения в поединке с "Челси" благодаря голу Харри Кейна, который отличился на 90+6 минуте матча. Еще один гол в составе "шпор" забил Хейбьерг. За "Челси" забивали Калиду Кулибали и Рис Джеймс.

Обзор матча:

После двух сыгранных туров в активе "Тоттенхэма" и "Челси" по 4 набраннных очка. В следующем туре АПЛ "шпоры" сыграют на своем поле против "Вулверхэмптона". Игра запланирована на 20 августа. "Челси" свой матч третьего тура английского первенства проведет 21 августа в гостях против "Лидса".

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